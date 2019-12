-NEW YORK TIMES: ABD İSRAİL'İ İKNA ETTİ WASHINGTON (A.A) - 20.08.2010 - ABD'nin İsrail'e, İran'ın en az bir yıl içinde atom bombasına sahip olamayacağı görüşünü ilettiği bildirildi. ABD'de yayımlanan New York Times gazetesinin haberinde, İran'ın nükleer tesislerine saldırı olasılığından söz eden İsrail'in ABD tarafından bu yönde "ikna edildiği" belirtildi. Haberde, ABD Başkanı Barack Obama'nın nükleer konularla ilgili danışmanı Gary Samore'un, İran'ın atom bombasına sahip olabilmesi için bir yıl, hatta daha fazla zamana ihtiyacı olduğu yönündeki sözlerine yer verildi. Uluslararası denetçilerin İran'ın bu yöndeki her türlü hareketini birkaç hafta içinde saptayacakları düşüncesinde olduklarını ifade eden Samore, ABD ve İsrail'in buna tepki için yeterli süresinin olacağını söyledi.