New York Times'a konuşan Türk yetkililer: İdlib'deki saldırıyı Suriye ordusu gerçekleştirdi

T24 Dış haberler

New York Times'a konuşan Türk yetkililer, İdlib'de 22 Türk askerinin şehit olduğu hava saldırısının Suriye ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

NYT'nin İstanbul büro Şefi Carlotta Gall'ın aktardığına göre yetkililer, "Hava saldırısı Suriye hükûmet güçleri tarafından gerçekleştirildi, ancak geçen haftalarda bölgedeki hava saldırısının çoğunluğunu Rusya savaş uçakları gerçekleştiriyordu" dedi.

Gall, yorum için Rus yetkililere ulaşılamadığını ifade etti.

New York Times, ilk olarak saldırının Rus kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini aktarmıştı. ABD merkezli gazete, daha sonra haberle ilgili bir düzeltme yayınlayarak kaynaklara göre saldırının Suriye tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.