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Dünya

New York Times: 5 devlet parçalanacak

New York Times gazetesinde yayınlayan haritalı bir analizde Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Libya ve Yemen'in bölüneceğini öne sürüldü

02 Ekim 2013 09:36

New York Times gazetesi yazarlarından Robin Write, Ortadoğu'daki gelişmeleri değerlendirdiği yazısında Ortadoğu'da 5 ülkenin gelecekte parçalanacağını ve 14 yeni devlet ortaya çıkabileceğini ileri sürdü.

New York Times gazetesi, Ortadoğu haritasının yeniden çizilebileceğini ve 5 devletten 14 yeni devlet çıkabileceğini iddia etti.

Deneyimli dış politika analisti ve gazeteci Robin Wright, çatışmaların yaşandığı Ortadoğu'daki birçok ülkenin gelecekte bölüneceğini öne sürdü.

New York Times gazetesinde haritalı bir analiz yayınlayan Wright; Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Libya ve Yemen'in bölüneceğini öne sürdü.

 

En büyük bölünme Suudi Arabistan'da

 

Bu 5 ülkeden tam 14 devlet çıkabileceğini öne süren Amerikalı gazeteciye göre en büyük parçalanmayı Suudi Arabistan yaşayacak.

Suudi Arabistan şu andaki sınırlarının orta bölümünde yer alacak.

Ülkede yönetim, gelecekte prenslere geçtikçe kabile ayrımları derinleşecek; kuzey, güney, doğu ve batı Arabistan doğacak.

 

Suriye ve Irak'ta Kürdistan

 

 

Yaklaşık 2.5 yıldır çatışmaların yaşandığı Suriye'nin yanısıra Irak da 3'e bölünecek.

Suriye'nin Akdeniz kıyısında bir alevi devleti oluşacak. Suriye'nin kuzeyi ile Kuzey Irak'ta bir Kürdistan devleti kurulacak.

Suriye ve Iraklı Sünniler ortak bir devlet kuracak. Irak'ın güneyindeyse ‘Şiistan’ devleti olacak.

 

Yemen yeniden bölünecek

 

Yakın zaman önce birleşen Yemen, kuzey ve güney Yemen olarak yine bölünecek.

 

Libya'da 3 devlet

 

 

Libya da parçalanmadan kurtulamayacak. Kabileler arasındaki büyük rekabet sonucu, ülkenin doğusunda Sirenakya, batıda Trablus ve güney batıda Fizan adlı devletler ortaya çıkacak.

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