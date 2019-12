New York Times 100 kişiyi işten çıkarıyor

Reklam gelirlerindeki düşüşten etkilenen the New York Times gazetesi 100 haberciyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.



Gazete 2008 yılında da haber merkezinden 100 kişiyi işten çıkarmıştı ve bu yıl içinde de maaşlar yüzde 5 azalmıştı. Maaşlardaki kesintinin işten çıkarmaları engellenmesi bekleniyordu. Öte yandan New York Times internet sitesinde yaptığı açıklamada şu anda 1250 editoryal çalışanı olduğunu ve ABD’deki başka hiçbir gazetenin 750’den fazla gazeteci çalıştırmadığını söyledi. Daha önce de Los Angeles Times çalışan sayısını yarıya indirmiş ve Washington Post, Boston Globe gibi gazetelerde de işten çıkarmalar yaşanmıştı.