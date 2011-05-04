New York taksilerini Nissan üretecek

T24 - ABD'nin New York kentindeki taksi ihalesini Nissan kazandı.





Nissan'ın Türkiye'den Karsan ve Amerikan otomotiv üreticisi Ford'la birlikte finale kaldığı bir milyar dolarlık ihalenin sonucu New Yok Belediye Başkanı Michael Bloomberg tarafından açıklandı.

İlgili HaberlerFT: New York'ta Türk taksisi çevirmekİlgili KonularEkonomi 10 yıllık ihale uyarınca New York'un ünlü sarı taksileri, 2013'ten itibaren Nissan NV200 olacak.

Yeni taksilerin üstlerinde, navigasyon aracı ve müşterilerin gökdelenleri izleyebilmeleri için pencere olacak. Yeni taksilerde müşteriler cep telefonlarını şarj edebilecek.

New York'ta taksi izinlerinden sorumlu olan kurumun başkanı David Yassky, "İlk defa, yolcular, sürücüler ve araç sahiplerine göre tasarlanan araçlarımız olacak. İnsanlar bu taksilere aşık olacak. Bu arabalar New York'u çok iyi temsil edecek" dedi.

Rakiplerinden daha ucuzNew York Belediyesi yetkilileri, Nissan NV200'ün 29 bin dolarlık fiyatıyla, üç finalist arasında en ucuz araba olduğunu belirttiler. Aracın rakiplerine kıyasla daha az yakıt tükettiği kaydediliyor.

2017'ye kadar Nissan sadece elektrikle çalışan araçlar üretecek.

Şimdiki sarı taksilerin büyük çoğunluğu Ford Crown Victoria modellerinden oluşuyor. Nissan NV200 bu araçlarınkinin yarısı kadar yakıt tüketiyor.

New York'taki 13 bin sarı taksi günde yaklaşık 600 bin yolcu taşıyor. Bu taksiler, yoldan müşteri almasına izin verilen tek araçlar.

Nissan'ın Meksika'daki fabrikalarında üretilecek olan NV200, New York için özel tasarlandı.



