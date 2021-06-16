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Dünya

New York'ta yüzde 70 en az bir doz Koronavirüs aşısı oldu; sosyal mesafe kuralları kalktı

16 Haziran 2021 08:38

ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo, eyalettekilerin yüzde 70'inin en az bir doz Koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. Cuomo, New York için normal yaşama dönülecek eşiğin aşıldığını söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, New York'ta toplumsal bağışıklık için kritik eşik olan yüzde 70'e ulaşıldı. New York Valisi Cuomo, "Yüzde 70 ne anlama geliyor? Bildiğimiz normale dönebiliriz anlamına geliyor" dedi. 

Cuomo, eyalette çok sayıda işletmenin Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırıldığını, giren müşterilerin ateşlerini ölçme zorunluluğunun kalktığını duyurdu. Sinemalarda iki koltuk arası boş bırakma kuralı kalkarken restoranlarda da sosyal mesafe uygulaması sonlandı. Aşılamada gelinen seviyeyle New York'ta işletmeler içinde sosyal mesafe kurallarına veda edildi.

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