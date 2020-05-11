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Dünya

New York'ta son iki ayda 5 binden fazla 'sebebi bilinmeyen' ölüm tespit edildi

"5 bin 293 ölüm doğrudan veya dolaylı olarak salgına bağlı olabilir"

11 Mayıs 2020 21:31

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