New York'ta silahlı saldırgan Noel konserinden sonra katedral önünde ateş açtı; polis tarafından vurularak öldürüldü

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ABD'nin New York kentinde bir silahlı saldırgan, Kutsal Aziz John Katedrali'nin önünde verilen Noel korosu konserinin ardından ateş açtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldü.

Manhattan'ın kuzey batı kısmında meydana gelen saldırının ardından polis tarafından yapılan açıklamada saldırganın çevredeki polis memurlarına ateş açtığı belirtildi. Saldırganın kurşunlarının hiçbir polis memuru veya vatandaşa isabet etmediği belirtildi.

Kimliği açıklanmayan silahlı saldırgan, ateş açtıktan bir süre sonra polis tarafından vuruldu. Polis adına açıklama yapan komiser yardımcısı Edward Riley, saldırganın aceleyle yakınlardaki bir yerel hastaneye götürüldüğü ancak kurtarılamadığı belirtildi.

Birçok suç kaydı olduğu belirtilen saldırganın çantasında kutuya doldurulmuş benzin, halat, tel, bant, bıçak ve eski bir İncil bulundu.

Saldırgan, kilisenin önünde gerçekleştirilen Noel konserinin bitiminden yaklaşık 15 dakika sonra ateş açtı. Konseri yaklaşık 200 kişi takip ediyordu. Normal şartlarda katedralin içinde verilen konser bu sene Covid-19 önlemleri kapsamında dışarı taşınmıştı.

New York Times'a konuşan kilise sözcüsü, "Herşey çok güzeldi ancak sonunda bu adam ateş etmeye başladı. Saldırgan çok fazla insanı öldürebilirdi. Çevrede yüzlerce insan vardı ve en az 20 el ateş etti" ifadelerini kullandı.