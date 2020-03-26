New York'ta insanlar sadece marketlere koşmadı; salgın sırasında hayvan sahiplenme oranı neredeyse 10 kat arttı

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ABD'yi sert bir şekilde vuran yeni tip Koronavirüs salgını sırasında insanlar tuvalet kağıdı, yiyecek, el dezenfektanı ve su almak için marketlere hücum etti. Ancak New York'ta insanların 'sosyal mesafe' uygulamak üzere evlerine kapanmadan önce gittikleri tek yerin market olmadığı ortaya çıktı. Son haftalarda şehirde evcil hayvan sahiplenme oranlarında ciddi bir yükseliş olduğu belirtildi.

Bloomberg'in aktardığına göre ABD'deki salgının merkezi kabul edilen New York'ta Muddy Paws Rescue ve Best Friends Animal Society, şehirdeki tüm hayvan barınaklarının boşaldığını ya da boşalmak üzerine olduğunu aktardı. Son iki haftada kedi veya köpek sahiplenmek için başvuruda bulunanların sayısı neredeyse 10 kat arttı.

Evlerinde kalma emri alan New Yorklular, sıkıntıyı ve endişeyi dört bacaklı yeni dostlarla yenmeye çalışıyor gibi duruyor. Muddy Paws'ın pazarlama müdürü Anna Law, "Yuva bulmamız gereken hiç köpeğimiz kalmadı. Bu çok güzel bir problem" dedi.

Evcil hayvan sahiplenme sayılarında yaşanan artış sadece New York'la da sınırlı değil. Vaka sayısının yüksek olduğu bölgelerde barınaklara sahiplenme başvurusunda bulunma sayısında genel olarak artış görüldü. Amerika Hayvana Şiddeti Önleme Topluluğu, Los Angeles'ta evcil hayvan sahiplenme sayılarının yüzde 70 arttığını söyledi. ABD genelinde birçok barınağa sahip Best Friends, ülke genelinde yeni bir evcil hayvan sahiplenme oranlarında artış yaşandığını bildirdi.

Best Friends'in yöneticilerinden Julie Castle, "İnsanlar sahiplenmeye sürü halinde geliyor" dedi.

ABD'de piyasaların yaşadığı problemlere rağmen Chewy Inc. ve PetMed Express Inc. gibi eve evcil hayvan ürünleri teslimatı yapan şirketlerin hisselerinde yükseliş gözlemlendi.