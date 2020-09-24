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Dünya

New York'ta geri sayım saati: Dünyanın iklim krizine dur demek için ne kadar vakti kaldı?

24 Eylül 2020 17:10

 

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