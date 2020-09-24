New York'ta geri sayım saati: Dünyanın iklim krizine dur demek için ne kadar vakti kaldı?

ABD'nin New York kentinde bulunan bir binadaki dev saat, İklim Haftası adına "İklim Saati"ne dönüştürüldü. Saat, iklim krizinin yıkıcı etkilerini durdurmak için dünyanın ne kadar vakti kaldığını gösteriyor.

New York'ta bulunan Union Square binası üzerindeki dev saat, İklim Haftası için dönüştürüldü. Bilim insanları ve aktivistler bina üzerindeki dijital kırmızı saati, İklim Saati'ne çevirdi. İklim saati geri sayım yaparak iklim krizine dur demek için kalan zamanı gösteriyor.

Saatin hesaplaması, dünyanın şu anki karbon emisyonu oranları ve atmosfere salınabilecek karbondioksit miktarı göz önünde bulundurularak yapılıyor. Saat, "karbon bütçesinin" ne zaman biteceğini hesaplıyor. Dünya, karbon emisyonunu azaltabilirse saatteki süre de uzuyor.

Karbon saati, Mercator Küresel Ortaklar ve İklim Değişikliği Enstitüsü tarafından yapıldı.

Karbon bütçesi nedir?