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Dünya

New York'ta Covid-19 kaynaklı ölümler 100'ün altına indi

23 Mayıs 2020 22:48

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalet genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısının mart sonundan bu yana ilk kez 100'ün altına düştüğünü açıkladı.

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