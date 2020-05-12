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New York'ta bir saatte 115 milyon dolar Koronavirüs bağışı

12 Mayıs 2020 20:58

ABD’nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen eyaleti New York’ta, sanatçı, sporcu ve yerel yöneticilerin katıldığı yardım programında bir saatte 115 milyon dolar toplandı.

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