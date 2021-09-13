New York'ta bir hastanede hemşireler aşı zorunluluğuna karşı istifa etti; doğum hizmetleri durduruldu

ABD'de New York'ta bulunan hastane, bazı hemşirelerin zorunlu Covid-19 aşısını reddederek istifa etmesi nedeniyle yaşanan personel sıkıntısı nedeniyle yeni doğum operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı.

NBC News'da yer alan habere göre, hastane yöneticisi Gerald R. Cayer, kadın doğum bölümünde çalışan altı hemşirenin aşı olmak istemedikleri için istifa ettiklerini, yedi hemşirenin de isteksizliklerini dile getirdiğini söyledi.

Cayer "İstifalar nedeniyle hastanedeki doğum operasyonlarını durdurmak zorunda kaldık" dedi.

New York eyalet yasalarına göre, 27 Eylül'den itibaren tüm sağlık çalışanlarının Koronavirüs'e karşı aşı yaptırmış olması gerekiyor.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de aşı zorunluluğunu federal seviyede de genişleteceklerini açıklamıştı.