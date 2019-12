New York Post'tan "Üç Maymun"a övgü

ABD'nin en çok satan gazetelerinden New York Post, ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun" filmini övdü ve New Yorklu sanatseverlerin filmi kaçırmamaları gerektiğini yazdı.



Gazetenin New York'ta gösterilen filmler kısmında çıkan yazıda, "Üç Maymun"un film eleştirmelerinin çok beğendiği yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın bol ödüllü "Uzak" (2002) ve "İklimler" (2006) filmlerinin ardından bir başka ödüllü filmi olduğu belirtildi.



Filmin konusunun da anlatıldığı yazıda New Yorklu sanatseverlerin filmi "Cinema Village" ve "Lincoln Plaza" sinema salonlarında izleyebilecekleri kaydedildi.



61. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'a "En İyi Yönetmen" ödülünü kazandıran "Üç Maymun", ABD'de düzenlenen River Run International Film Festivalinde de "En İyi Film" ve "En İyi Kadın Oyuncu" (başrol oyuncusu Hatice Aslan) ödüllerini almıştı.