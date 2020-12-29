New York Post rota değiştirdi, seçimi kabul etmeyen Trump'a "Deliliği durdurun" dedi

ABD'de seçim sürecinde Donald Trump'a destek veren The New York Post gazetesi, Joe Biden'ın seçilmiş başkan olmasına rağmen seçim sonuçlarını hâlâ kabul etmeyen Trump'ı topa tuttu. "Deliliği durdurun" manşetiyle çıkan gazete Trump'ın demokratik, meşru seçimlere saldırmayı bırakması gerektiğini yazdı.

Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Robert Murdoch'un sahibi olduğu The New York Post gazetesi, 4 Kasım başkanlık seçimlerinde kaybeden Donald Trump'ın "sonuçları değiştirme takıntısını bırakıp" 5 Ocak'ta gerçekleşecek ikinci tur Senato seçimlerine odaklanmasını istedi.

"Deliliği durdurun" manşetiyle çıkan gazetedeki editoryal yazıda "Başkan, kaybettiğiniz için öfkeli olduğunuzu anlıyoruz. Ama bu yolda devam etmek yıkıcı olacaktır. Sizi desteklemiş gazete olarak size bunu öneriyoruz" ifadeleri yer aldı. Yazı şöyle devam etti "Eğer ofisteki son günlerinizde her şeyi yakıp yıkma tehditleriyle devam ederseniz böyle hatırlanırsınız. Bir devrimci olarak değil bir anarşist olarak"