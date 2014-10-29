New York Post: Putin kansere yakalandı, yaşama şansı yüzde sekiz

ABD'nin New York Post Gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kansere yakalandığını öne sürdü. Gazetedeki iddiaya göre Putin, pankreas ya da omurilik kanseri. Doktorlar bu tür kansere yakalanan hastaların yaşama şansları sadece yüzde sekiz olduğunu belirtti.

New York Post, Putin’in Almanya’nın Dresdner kentindeki bir doktora başvurduğunu yazdı. Rusya’nın güçlü lideri Putin’in, 84 yaşındaki kanser uzmanı doktoru ile KGB’de görevliyken, Doğu Almanya’da tanıştığı söyleniyor. Doktorun Putin’e kasları güçlendiren steroid iğnesi enjekte ettiği belirtildi.

Sportmen lider

Habertürk'te yer alan habere göre, zaman zaman yüzerken, balık avlarken kaslı üstsüz fotoğrafları yayınlanan ve sportmen yanını sergilemeye özen gösteren Rus liderin, 7 Ekim’deki 62. yaş gününü 15 yıl sonra ilk kez kutlaması ilginç karşılanmıştı.

Siyasete hiç ara vermeyip tatil yapmayan Putin, doğum gününü yerleşim merkezlerinden yüzlerce kilometre uzaklıktaki Sibirya’da bulunan Tayga Ormanları’nda geçirmişti.

'3 yıl ömrü kaldı'

ABD’li yazar Richard Johnson da Putin’le ilgili biyografisinde, ''Putin’in 3 yıl ömrü kaldı. O ülkesinin sınırlarını genişleterek, öldüğünde bir kahraman olarak anılmak istiyor'' dedi.

'Agresif politikaları hastalığından kaynaklanıyor'

Polonya’daki Fakt Gazetesi ise daha da ileriye giderek, ''Kremlin şefinin agresif dış politikaları hastalığından kaynaklanıyor. Aldığı ağır ilaçlar buna bir etken'' ifadesine yer verdi.