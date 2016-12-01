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BBC Türkçe

New York polisi 20 saniyede 1,6 milyon dolar çalan hırsızı arıyor

Polis, Eylül ayında 20 saniye süren 1,6 milyon dolarlık hırsızlığın görüntülerini yayınladı. Polis, hırsızı yakalamak için halktan yardım istiyor.

01 Aralık 2016 19:00

New York'ta Eylül ayında güvenlik görevlilerinin dikkatsizliğinden yararlanarak 1,6 milyon dolar değerinde bir kova altın çalan hırsız hala yakalanamadı. Polis, hırsızlık anının görüntülerini yayımladı.

Videoda, güvenlik görevlilerinin dikkatsizliğinden yararlanan fırsatçı hırsız zırhlı bir aracın içinden içi altın dolu alüminyum kovayı alırken görülüyor.

Hırsız daha sonra Manhattan'da 39 kiloluk kovayı taşımakta zorlanarak yürümeye başlıyor.

Rockefeller Center alışveriş merkezinin yakınlarında gerçekleşen hırsızlık yalnızca 20 saniye sürüyor.

Yaşının 50 ile 60 arasında olduğu tahmin edilen hırsızın 10 dakikalık yolu yürümesi 1,6 milyon dolar değerindeki altın dolu kovayla bir saatini alıyor.

Aracın güvenlik görevlilerinin birkaç saniyeliğine başıboş bıraktığı kovanın içinde ne olduğu dışarıdan pek belli olmuyor.

Polis detektifi Martin Pastor, WNBC-TV kanalıyla yaptığı mülakatta "Bence bunun bir fırsat olduğunu düşünerek kovayı aldı ve kaçmaya başladı" dedi.

Pastor, Eylül ayından beri yakalanamayan hırsızın Florida'da saklandığını düşündüğünü söyledi.

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