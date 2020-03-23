New York Polis Departmanı'nda Koronavirüs krizi

ABD'de yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) vakaları her gün artmaya devam ederken New York en çok vakaya rastlanan eyalet olarak öne çıkıyor.

New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Dermot Shea, yaptığı açıklamada 98 kişide Covid-19'a rastlandığını duyurdu.

Söz konusu kişilerden 70'inin üniformalı polis, 28'inin ise sivil çalışan olduğunu kaydeden Shea, 3 kişinin şu anda hastanede yattığını aktardı.

New York'ta cumartesi günkü testlerin yarısı pozitif

Öte yandan New York'taki Covid-19 testlerini yapan Presbyterian Tıp Merkezi'nin laboratuvarında cumartesi günkü testlerin yarısının pozitif çıktığı belirtildi.

Presbyterian Operasyon Şefi Doktor Laura Forese, yaptığı açıklamada, önceki gün 500 test yaptıklarını ve bu testlerin 250'sinin pozitif sonuç verdiğini belirterek, "Bu çok yüksek bir rakam" dedi.

Forese, test kitlerinin azlığı nedeniyle bazı kişilerde virüs şüphesi olsa bile eve göndermek zorunda kaldıklarını da vurguladı.