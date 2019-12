Olimpiyatlardan sonra dünyanın en çok izleyici çeken maratonu olarak bilinen New York Maratonu 40. kez koşuldu. Etiyopyalı Derartu Tulu 2:28:52'lik derecesiyle bayanlarda, ABD'li sporcu Meb Keflezighi ise 2:09:46'lık derecesiyle erkeklerde birinci oldu.

New York'ta, Staten Adası'ndaki Verrazano Köprüsü'nden başlayan maraton, New York şehri'nin bölgeleri Brooklyn, Queens, Bronx etaplarının ardından Manhattan'daki Central Park'ta son buldu.

100 binin üzerinde başvurunun olduğu yarışa çekilen kurayla 43 bin 741 atlet katıldı. 600 bin dolar ödülün dağıtıldığı maratonda, erkekler ve bayanlar kategorilerinde birinci gelenler 130'ar bin dolar aldı.

New York Maratonu'nda, 42.125 kilometrelik etap boyunca sporculara 1 milyon 600 bin bardak su dağıtıldı. 100'ün üzerinde yerel müzik grubu, maraton parkurunda yarışmacı ve izleyicileri eğlendirdi.

40. New York Maratonu'nu, bayanlarda Etiyopyalı Derartu Tulu 2:28:52'lik derecesiyle kazandı ve İngiliz Paula Radcliffe'in 3 yıllık liderliğine son verdi. Ayağında sakatlık olduğunu belirten Radcliffe, bir süre önde götürdüğü yarışı ancak dördüncü olarak tamamlayabildi.

Erkeklerde ise ABD'li sporcu Meb Keflezighi 2:09:46'lık derecesiyle ipi göğüsledi. Keflezighi, 1982'den bugüne yarışı kazanan ilk ABD'li atlet oldu.

Maratona, profesyonel sporcuların dışında her yaştan Amerikalı ve yabancı sporcu katılırken, birbirinden ilginç kıyafetleri ile parkurda koşan atletler de mücadeleye renk kattı.

New York'un beş büyük bölgesinde yapılan yarışmaya izleyiciler büyük ilgi gösterdi. Maratonu, salı günü yapılacak Belediye Başkanlığı seçimlerinde üçüncü kez aday olacak olan New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg de üstü açık bir araba ile sporcuların önünde başından sonuna kadar takip etti.

Öte yandan, maratonu organize eden New York Road Runners'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 70'in üzerinde atlet çeşitli sebeplerle diskalifiye edildi. Her yıl ortalama 50'nin üzerinde sporcunun diskalifiye edildiği dünyaca ünlü maratonda, en önemli ihraç sebebi ise etabı kısaltmaya çalışarak 'hile' yapmak.