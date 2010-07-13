New York limanı Türk ortak arıyor

T24- Brooklyn Navy Yard projesinin direktörü Avukat George L. Olsen, yapımı devam eden projenin birinci fazının dolduğunu ve bir çok ülkeden yatırmcıların bu projeye ortak olduğunu belirterek, Türk yatırımcıları yeni açılan ikinci faz için yatırıma beklediklerini söyledi.



Konuyla ilgili ANKA’ya bilgi veren Olsen, "Federal program kapsamında yapılacak yatırımlar ABD Göçmenlik departmanı tarafından da onay aldı. Bu şekilde Türkler en az 500 bin dolar karşılığında bize bu ciddi projede ortak olabilirler" dedi.



NEW YORK LİMANI’NA YATIRIM KARŞILIĞINDA YEŞİL KART





Olsen, Federal Göçmenlik Bürosu tarafından onaylanan 100 milyon dolarlık projenin 60 milyon dolarlık kısmının 120 yatırımcıya açık olduğunu, yeni açılan ikinci faza ilginin birincisinden daha fazla olduğunu belirterek, diğer ülke vatandaşlarının yanı sıra Türkler’i de bu yatırıma katılarak, Yeşil Kart’a ve sonrasıda da ABD vatandaşlığına ulaşmaya davet etti.



Türk yatırım uzmanları projenin New York’da oluşu ve New York City’e ait arsa üzerindeki yapılanmayı kredilendirmesinden dolayı tercihlerini bu projeden yana kullandığını belirten Olsen ayrıca, yatırımcıların bu yatırımın getirisinin az olmasına rağmen diğer projelere göre daha az riskli bulduklarını belirtti.



PROGRAM NASIL ÇALIŞIYOR?





ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosu(USCIS), hükümet tarafından onaylanan 100 projeye yatırımcı olarak katılan kişilere "Yeşil Kart" verilip Amerikan vatandaşlığı yolunun açıldığı EB-5 Vize programında, aralarında ski ve golf resortlarının da yer aldığı şu ana kadar onaylanan yaklaşık 100 kadar dev projeye, en az 500 bin dolar karşılığı ortak olacak yabancı yatırımcılar, bu ortaklık karşılığında hem Amerikan vatandaşı olabilecek, hem de para kazanacak.



Yabancı yatırımcılar projenin hayata geçmesi sonrasında yıllık getirilerini almaya başlayacak, belli bir süre sonrasında da projeye iştirak ettikleri yatırım bedelini geri alabilecekler. EB-5 Vize programı kapsamına alınacak yatırımcılar, kendileri dışında, eşleri ve bakmakla mükellef oldukları 21 yaşın altındaki çocukları için de ABD’de çalışma ve oturma izni olan Yeşil Kart verilecek. Yatırımcı ve yatırımcının aile fertleri 5 yıl sonra da Amerikan vatandaşlığına hak kazanabilecek.



En az 500 bin dolar olarak tespit edilen miktar, yatırımcının tercih edeceği Göçmenlik Bürosu tarafından onaylanmış bir projeye yatırılıyor. Bu şekilde de yaptığı yatırım oranında, projeyi gerçekleştiren yatırım şirketine ortak oluyor. Yatırım bedeli geçici Yeşil Kart alınıncaya kadar özel bir hesapta tutuluyor ve Yeşil Kart, yatırımcının eline geçtikten sonra proje yapımı için gerekli olan hesaba aktarılıyor.



Birinci başvuruda 2 yıllık geçici Yeşil Kart verilirken, ikinci senenin sonunda ise kalıcı kart verilerek, Amerikan vatandaşlığının yolu açılıyor. Katılım ve proje tamamlandıktan sonra yatırımcı dilerse yıllık getirisini ya da süreç bitiminden sonra yatırımın anaparasını alabiliyor.