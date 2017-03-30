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Spor

New York Knicksli Noah özür diledi

Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 20 maçtan men edilen New York Knicks'in Fransız oyuncusu Noah özür mesajı yayımladı

30 Mart 2017 12:31

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks'te forma giyen Joakim Noah, yasaklı madde kullanmaktan dolayı 20 maç men cezası almasına ilişkin özür mesajı yayımladı.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 32 yaşındaki Fransız basketbolcunun hata yaptığını kabul ederek, takım ve taraftarlardan özür dilediği belirtildi.

Noah, yaptığı açıklamada, "Bu sezon benim için çok zordu. Hata yaptım ancak bundan ders çıkartıyorum. Yaşadığım sakatlıklardan dolayı daha iyi duruma gelmek ve çabuk geri dönmek için takviye maddeler kullandım. Taraftarlarımızdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Joakim Noah, bu sezonun geride kalan bölümündeki 46 maçta 5 sayı, 8,7 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

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