T24 LogoT24 Logo
Spor

New York Knicks, Phil Jackson ile yollarını ayırdı

71 yaşındaki basketbol adamı, oyunculuk döneminde 1970 ve 1973 yılları arasında Knicks ile NBA şampiyonluğu yaşamıştı

28 Haziran 2017 20:26

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'te Basketbol Operasyonları Başkanı Phil Jackson'ın sözleşmesi feshedildi.

Knicks'in internet sitesinden yapılan açıklamada, NBA'in efsane antrenörleri arasında bulunan ve 3 yıldır New York ekibinde Basketbol Operasyonları Başkanlığını üstlenen Jackson'ın görevine son verildiği bildirildi.

Oyunculuk döneminde 1970 ve 1973 yıllarında Knicks ile NBA şampiyonluğu yaşayan 71 yaşındaki basketbol adamı, antrenör olarak Chicago Bulls ve Los Angeles Lakers'ta 11 kez mutlu sona ulaştı.

ETİKETLER

Phil JacksonNew York KnicksNBAsözleşmefeshedildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24