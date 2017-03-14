New York kar fırtınasına hazırlanıyor

İlkbaharın resmi olarak başlamasına bir hafta kala New York’lular kışın en fazla karı getirmesi beklenen fırtınasına hazırlanıyorlar. Meteoroloji raporlarına göre, yaklaşık 40 cm kar bekleniyor ve fırtınada en çok etkilenecek olan semtler Manhattan ve Bronx olacak.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Belediye Başkanı Bill de Blaşio salı günü New York’taki okulların kapatılacağını bildirdi. Çöp toplama önümüzdeki iki gün boyunca durdurulacak ve yaklaşık 750 kar küreme ve tuzlama aracı yolların kapanmaması için çalışacak.

Metro sadece yeraltında çalışırken, yerüstü tren ve otobüs seferleri, havaalanlarında da en az 4 bin uçuş iptal edildi.

New Yorklular kar fırtınasına hazırlık olarak süpermarketlere hücum etti. Brooklyn’deki Trader Joe’s süpermarketinde içeri girmek için sıraya giren New Yorklular iki gün sürmesi beklenen kar fırtınası öncesinde evlerine yemek stokladı. Süpermarketin normalde dolu olan raflarının çoğunun boş olduğu dikkat çekiyordu.

“İki gündür bizim satışlarda arttı“ diyen Faslı meyve satıcısı Hasan’a göre New Yorklular yemek satın almayı “abartıyorlar.”

Brooklyn merkezindeki Trader Joe süpermarketinin önünde el işi takılar satarak hayatını kazanan Baba normalde hafta sonları da uzun kuyruklarla içeri girilen süpermarkettin bir pazartesi günü için “normalden daha dolu” olduğunu belirtti.

Brooklyn’in başka mahallelerinde de süpermarketlere yoğun ilgi vardı. Bed-Stuy mahallesindeki en büyük süpermarket olan Key Foods sabah saatlerinde boşalan rafları akşam iş çıkışı beklenen müşteriler için tekrar hazırlarken, süpermarketin devamlı müşterilerinden Ms. Martha (soyadını vermedi), fırtınanın “bekledikleri kadar kötü” olmayacağını düşündüğünü belirtti. “Erkenden önlem aldıkları için bence sorun yaşamayacağız, ben her pazartesi olduğu gibi bugün alışverişimi yapmaya geldim, normalden fazla bir şey almaya gerek görmüyorum,” diyen Bayan Martha, süpermarkette aradığı her şeyi bulabildiğini ekledi.