New York itfaiyesine sakal davası

ABD'de itfaiyede çalışan bir Yahudi, altı Müslüman ve bir Hıristiyan sakal bırakma özgürlükleri kısıtlandığı gerekçesiyle çalıştıkları kurumu mahkemeye verdi.





Washington İtfaiye Müdürlüğü'nde sakal bırakmalarına izin verilmediği ve bu durumun din özgürlüğüne aykırı olduğunu iddia eden itfaiye çalışanları bölge mahkemesinde açtıkları davayı kazandı. Ancak Washington İtfaiye Müdürlüğü çalışanlara uygulanan sakal, kafa kazıtmama gibi yasakların güvenlik gerekçesiyle alındığını belirtiyor.



İtfaiye yetkilileri yasağın devam etmesini belirtiyor. Kolombiya Bölge Mahkemesi yasağın iptal edilmesine karar verdi ancak itfaiye itirazda bulundu. Yeni duruşma tarihi 7 Ekim olarak belirlendi.



Eğer mahkeme burada da itfaiyenin uyguladığı yasağın dini özgürlüklere aykırı olduğuna karar verirse ABD'de bir ilk yaşanacak ve itfaiye çalışanları sakalla çalışmaya başlayacak.



İtfaiye kurumu sakal bırakmanın özellikle yangınlarda çok tehlikeli olabileceğini gaz maskeleri takmada sorunlar yaşanabileceğini ve kolaylıkla tutuşarak çalışanların hayatını tehlikeye atacağını savunuyor.



Ancak mahkeme, itfaiyecilerin bu tür riskli operasyonlarda maske taktıklarını hatırlatarak riskin az olduğuna karar verdi. Bu da itfaiyeyi tatmin etmezse bu tür özellikleri olan görevlileri daha az riskli görevlerde kullanabileceği önerisinde bulundu.

