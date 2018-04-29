New York Güney Bölgesi Başsavcılığı: Reza Zarrab hâlâ federal hapishanede

Doğan Haber Ajansı, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın hâlâ tutuklu bulunduğunu aktardı.

Haberde başsavcılık kaynaklarının "Zarrab federal hapishanede" dediği belirtiliyor.

Zarrab'ın nerede olduğunun bilinmediği yönünde iddialar basına yansımış, Türkiye Zarrab'ın durumuyla ilgili olarak ABD'den bilgi talep etmişti.

İran'a uygulanan yaptırımları yasa dışı yollarla delmek, ABD kurumlarını kandırmak ve kara para aklamakla suçlanan Reza Zarrab'ın 90 yıla kadar hapsi isteniyor.

Zarrab'ın 27 Kasım'da başlayacak olan jürili dava öncesinde son ön duruşmaya bugün TSİ 19.00'da çıkarılması bekleniyor.

ABD Federal Hapishaneler Bürosu'nun internet sitesinde Reza Zarrab'ın 8 Kasım'da serbest bırakıldığı yönünde bir güncelleme yer almıştı.

Hürriyet gazetesine konuşan Zarrab'ın avukatlarından Şeyda Yıldırım ise "Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Başka bir bölüme alınmış olabilir. Bize de beş gündür bilgi vermiyorlar, hiçbir haber alamıyoruz" demişti.

Reza Zarrab'ın nerede tutulduğuyla ilgili basında yer alan haberler üzerine, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de devreye girdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD makamlarından resmen bir bilgi talep edilmiş olup, ABD makamlarından henüz bir yanıt alınamadı. Konu takip edilmektedir" deniyor.

Amerika'nın Sesi haber sitesi ise bir ABD Dışişleri Bakanlığı kaynağının Türkiye'nin gönderdiği bilgi talebi için "Diplomatik yazışmaların içeriğini açıklayamayız" dediğini aktarıyor.

New York Times gazetesi geçen ay yayınladığı bir haberde, Reza Zarrab'ın başsavcılıkla anlaşmaya vararak işbirliğine gidebileceğini ve itirafçı olabileceğini yazmıştı.

Gazetenin haberinde, Zarrab'ın avukatlarının ek iddianame üzerine savunmalarını mahkemeye iletmediği belirtiliyordu.

Aynı haberde davada Reza Zarrab ile birlikte yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatlarının da mahkemeye ilettikleri belgelerde "Reza Zarrab Eylül ayından bu yana dava konusundaki hiçbir gelişmeye dahil olmadı" dediği aktarılıyordu.

New York Times, 27 Kasım'daki jürili duruşmayı işaret ederek, "Eğer Zarrab, suçlamaları kabul ederse bu, ABD'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında işbirliğine hazırlandığı anlamına gelebilir" diyordu.