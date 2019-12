New York finans merkezi özelliğini kaybediyor…

Küresel ekonomik kriz, New York Menkul Kıymetler Borsası Wall Street'in de yer aldığı New York'un, dünyanın finans merkezi olma niteliğini zayıflattı.



Özellikle, yatırım bankası Lehman Brothers'ın, ABD bankacılık tarihindekien büyük iflas olarak gerçekleşmesi, dünyanın en önemli finans kuruluşlarının merkezinin bulunduğu New York'un küresel finans merkezi sıfatına oldukça zarar verdi.



Uzmanlar, geçen yılki 10.3 trilyon dolarlık yıllık işlem hacmiyle, halen dünyanın en büyük borsası Wall Street'in bulunduğu New York'un, son krizde zedelenen itibarını yeniden kazanmasının belirli bir süre alacağına dikkat çekiyorlar.,



Küresel finans merkezi olma yolunda, New York'un en yakın takipçisikonumunda ise Londra bulunuyor.