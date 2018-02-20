New York Fed: ABD hane halkı borçları kriz döneminin de üzerine çıktı

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Şubat (DHA) – New York Merkez Bankası (Fed) geçen hafta açıkladığı mikro ekonomik verilere göre, ABD hane halkı borçları 2017’nin sonunda, tarihte hiç görüşmemiş bir düzey olan 13.15 trilyon dolara ulaştı ve 2008 kriz döneminin de üzerine çıktı. 2008 krizi patlak verdiğinde ABD’de hane halkı borçları 12.68 trilyon dolar düzeyindeydi.

Toplam hane halkı borçlarının 2008’in üçüncü çeyreğine göre 473 milyar dolar daha fazla olduğu belirtilen raporda, yıllık hane halkı borçlarının beş yıldır üst üste büyüme kaydettiği, büyümenin konut kredilerinde, eğitim kredilerinde, araç ve kredi kartı kategorilerinde gerçekleştiği vurgulanıyor.

Rapora göre ABD hane halkı borçları 2017’nin dördüncü çeyreğinde yüzde 1.5’lik artışla 193 milyar dolar yükselerek 13.15 trilyon dolara ulaştı. Konut kredilerinde artış yüzde 1.6 olurken, eğitim kredileri yüzde 1.5, araç kredileri yüzde 0.7 ve kredi kartı borçları yüzde 3.2 arttı.

“İyileşme kaydeden konut fiyatlarına rağmen konut kredileri dengesi kriz döneminde en kötü etkilenen eyaletlerde hala daha önceki zirvelerinin çok altında” diyen New York Fed Araştırmacılarından Donghoon Lee, “Bu doğrudan negatif olarak yorumlanmamalı fakat bölgesel farklılıklar finansal krizin yankılarının hala devam ettiğini gösteriyor” dedi. (Grafik)