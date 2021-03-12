New York Eyaleti Temsilciler Meclisi, hakkında 6 kadının cinsel taciz suçlamasında bulunduğu Vali Cuomo hakkında "azil soruşturması" başlatacak

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New York Eyalet Temsilciler Meclisi, yargı komitesine hakkında en az altı kadının cinsel taciz suçlamasında bulunduğu Vali Andrew Cuomo hakkında "azil soruşturması" başlatılmasına izin verdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, New York Eyalet Savcısı Letitia James'in yürüttüğü soruşturmayla paralel olarak ilerleyecek yargı komitesi soruşturmasında tanıklarla görüşülecek, belgeler ve kanıtlar incelenecek.

New York Eyalet Temsilciler Meclisi Sözcüsü Carl Heastie "Vali'ye yönelik suçlamalar ciddi" dedi.

Taciz suçlamaları

Vali Cuomo hakkında cinsel taciz iddiaları ilk olarak eskide beraber çalıştığı Charlotte Bennett ve Lindsey Boylan'la başlamıştı. İki kadın da beraber çalıştıkları dönem Cuomo'nun kendilerine uygunsuz bir şekilde yaklaştığını söylemişti. Anna Ruch isimli başka bir kadın da Cuomo'nun kendisini bir düğünde zorla tutup öpmeye çalıştığını söylemişti.

The Washington Post ve Wall Street Journal gazeteleri hafta sonu, ismi verilmeyen iki başka kadının da Cuomo hakkında cinsel taciz suçlamaları olduğunu aktarmıştı. Son olarak da ismi açıklamayan bir kadın, Cuomo'nun 2020'nin sonunda kendisine uygusuz bir şekilde dokunduğunu söylemişti.

Hakkında cinsel taciz nedeniyle inceleme başlatılan Cuomo istifa çağrılarına rağmen istifa etmeyeceğini söylemiş, davranışları nedeniyle özür dilemişti.