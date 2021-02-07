New York Eyalet Mahkemesi'nin Boğaziçi Üniversitesi arazisine el koyabileceği iddia edildi

Cumhurbaşkanı kararıyla eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı protestolar devam ederken, üniversite hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Robert Koleji’nden alınan üniversite arazisi başka amaçlarla kullanımı durumunda, New York Eyalet Mahkemesi tarafından geri alınabileceği belirtildi.

Üniversitenin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile arazinin taşınabileceği iddia edildi. Boğaziçi Üniversitesi geçen aylarda çıkan taşınma iddiaları üzerine ise “İddialar doğru değildir” açıklaması yapılmıştı.

İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Özgün Emre Koç tarafından Boğaziçi arazisiyle ilgili dikkat çeken bir belge paylaşıldı. Belgede, 1971 yılında Boğaziçi arazisinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından Robert Koleji’nden alındığı, arazinin başka amaçlarla kullanımı durumunda, New York Eyalet Mahkemesi tarafından geri alınabileceği belirtildi.

Özgün Emre Koç belge ile ilgili, “Resmi belgelerin orijinalleri Columbia University Nadir Eserler ve Elyazmaları Kütüphanesi'nde arşivlenmiş durumda. İlgili belgelerin kütüphanenin Robert Kolej kayıtları bölümünde 45-55 no arası kutularda mevcut olduğunu gösterir” ifadelerini kullandı.