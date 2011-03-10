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Ekonomi

New York ekonomisini eşcinseller kurtaracak

New York eyaletinde eşcinsel evliliklerin yasalaşmasının eyalet ekonomisine 184 milyon dolarlık bir girdi sağlaması bekleniyor.

10 Mart 2011 02:00

T24 - New York eyaletinde eşcinsel evliliklerin yasalaşmasının eyalet ekonomisine 184 milyon dolarlık bir girdi sağlaması bekleniyor.

New York Belediyesince yapılan araştırmaya göre, eyalette bu yıl içinde yasalaşması beklenen eşcinsel evliliklerle birlikte gelecek bütçeye bu katkıyı düğün sektörü yaratacak.

Ülkenin San Fransisco ile birlikte en çok eşcinsel nüfusuna sahip kenti New York'ta yasalar izin vermediği için pek çok eşcinsel başka eyaletlerde evleniyor.

New York'ta evliliklerin yasal olması başta oteller ve restoranlar olmak üzere birçok iş koluna yansıyacak, buralardan alınan vergiler de eyalet yönetimini güçlendirecek.

Belediyenin yaptığı hesaba göre, düğün sektörünün yaratacağı kaynağın parasal karşılığı New York şehri için 142 milyon dolar olurken, eyalet geneli için 184 milyon doları bulacak.

ABD Kongresine 2010'da sunulan, bir araştırmaya dayalı rapora göre, 50 eyaletin de eşcinsel evliliği yasal kabul etmesi durumunda bunun ABD ekonomisine yıllık katkısı bir milyar doları geçecek.

Eşcinsel evlilikler ABD'de başkent Washington ile Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont ve New Hampshire eyaletlerinde serbest. California ve Maine eyaletlerinde ise  alınan kararlarla serbest olan eşcinsel evlilikler, daha sonra halk oylaması sonucu yeniden yasal statüden çıkarılmıştı.


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