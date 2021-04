New York, Donald Trump Eyalet Parkı'nın ismini değiştirmeye hazırlanıyor

T24 Dış Haberler

New York eyaleti yasama sisteminin alt meclisinin turizm paneli, Donald J. Trump Eyalet Parkı'nın isminin değiştirilmesi ile ilgili tasarıyı değiştiridi.

Turizm komitesi yasanın geçirilmesini 14'e karşı 7 oy ile kabul etti.

Politico'nun aktardığına göre tasarıya imza atan vekillerden Demokrat Nily Rozic, "Parklarımız New Yorkluların gurur duyabileceği New Yorkluları temsil etmeli. Bir parka adının verilmesi hak eden birçok New Yorklu var" dedi.

Parkın olduğu 436 hektarlık alan, eyalet yönetimine 2006 yılında Trump tarafından bağışlanmıştı.