-New York borsasında yüzler gülüyor NEW YORK (A.A) - 07.02.2012 - New York Borsasının kapanışında Dow Jones Sanayi Endeksi, 2008 yılı Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Borsanın kapanışında, Dow Jones Sanayi Endeksi, 33 puan artarak, 12,878'e yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 2 puan değer kazanarak, 2,904 puandan kapandı.