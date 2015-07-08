New York Borsası'nda teknik arıza

New York Borsası'nda (NYSE) tüm işlemler Çarşamba sabah seansında geçici olarak durduruldu. Siber saldırı şüphesi ortaya çıkarken, NYSE tarafından yapılan açıklama ile bunun bir siber saldırı olmadığı belirtilirken, teknik bir arızanın kesintiye yol açtığı ve tüm işlemlerin New York saatiyle 11.32'den itibaren geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, dünya borsaları arasında en büyük piyasa değerine sahip New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE), "işlemlerin teknik bir arızadan ötürü geçici olarak durdurulduğunu" açıkladı.

NYSE, yaptığı yazılı açıklamada, işlemlerin askıya alınmasının siber saldırıdan değil, teknik bir arızadan kaynaklandığını belirtti.

"Karşılaştığımız sorun bir siber saldırıdan değil, teknik bir iç arızadan kaynaklanıyor. İşlemleri askıya almayı teknik arızadan kaynaklanan sorunları önlemek için seçtik" denilen açıklamada sorunun ne zaman çözüleceğine ilişkin harhangi bir bilgi verilmedi.

Bu arada, Nasdaq Teknoloji Endeksi'ndeki işlemlerin normal şekilde devam ettiği bildirildi.

Obama bilgi aldı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Barack Obama, NYSE'deki işlemlerin geçici olarak durdurulmasıyla ilgili brifing aldı.

ABD Hazine Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun da söz konusu gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.

Yaklaşık 2 saattir işlem yapılamıyor

NYSE'deki tüm işlemler, New York saatiyle 11.32'den itibaren geçici olarak askıya alınırken, yayımlanan resmi açıklamada, "NYSE'deki tüm işlemler geçici olarak durduruldu. Tüm açık siparişler iptal edilecektir. Daha fazla bilgi mümkün olduğunca çabuk sağlanacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

New York Borsası, 19 trilyon 351 milyar 417 milyon 200 bin dolarlık piyasa değeriyle dünya borsaları arasında birinci sırada yer alıyor.

Hacker’ların hedefleri arasında Wall Street Journal gazetesi, United Airlines bulunuyor.

ABD Anayurt Güvenliği’nden bir yetkili CNN’e yaptığı açıklamada saldırının sona erdiğini söyledi.