New York Borsası yükseldi

T24 - İşlem hacminde dünyanın en büyük borsası New York Wall Street'in Dow Jones Sanayi Endeksi günü yükselişle kapadı.



Dow Jones ikinci seansı 17,46 puan artışla (binde 1,6) 10.642,15 puanda noktaladı.



Wall Street'in 39 yıllık en ileri teknoloji şirketleri ibresi ve dünyanın ilk elektronik borsa paneli Nasdaq Bileşik Endeksi de günü 5,45 puan azalarak (binde 2,3) 2.362,21 puanda kapadı.



Amerikan merkez bankasının faiz oranlarını sabit tutma meyli bilindiği halde, "Federal Reserve"ün (merkez bankası) temel gösterge faiz oranı üzerine yapacağı toplantı Wall Street'in bugünkü seyrini belirledi.