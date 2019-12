New York Borsası, Turkcell gonguyla açıldı

New York Borsası'nın bu sabahki açılışının gongunu, borsaya kote olan Turkcell'in Genel Müdürü Süreyya Ciliv çaldı.



Turkcell heyetinin borsa binasına gelişi nedeniyle, Wall Street'teki tarihi borsa binasının ön cephesinde bulunan ABD bayraklarının yanına Türk bayrağı da çekildi. Borsadaki törende, Wall Street dijital ekranlarının Turkcell logolarıyla süslendiği görüldü.



Borsa binasında düzenlenen törende, firmanın Genel Müdürü Ciliv'e, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Mehmet Samsar, New York Borsası Başkan Yardımcısı John Merrell, Turkcell Genel Müdür Yardımcıları Selen Kocabaş, Tayfun Çataltepe ve Koray Öztürkler de eşlik etti.



İşlemlerin yapıldığı salondaki balkona gelen heyet, burada yerel saatle 09.30'da gongu çalarak borsayı işleme açtı. Turkcell heyeti daha sonra salona inerek brokerlarla görüştü, ekranlarda yapılan işlemleri inceledi.



Genel Müdür Ciliv, Turkcell'in açılışını yaptığı borsanın bugünkü seansa yükselişle başladığını belirterek, New York Borsası;na kote ilk ve tek Türk firması olarak gong çalmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



Teknoloji dünyasının Türkiye;deki lokomotifi olduklarını ve daha çok çalışmaları gerektiğini ifade eden Ciliv, "Umarım başka Türk firmaları da bu başarıya ulaşıp, başarılarını yurtdışına taşıyarak ülkemizin gururu olur"dedi.



Daha sonra Wall Street'teki borsa binasında, Turkcell yetkilileri, Turkcell ekibi ve Türk basın mensupları için kokteyl düzenlendi.



New York Borsası'nın açılış gongunu daha önce de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 2000 yılında firmanın borsaya kote olduğu gün, Çukurova Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet yapmıştı.



New York Borsası, dünyadaki toplam hisse alım satım işlemlerinin yüzde 44'ü yapılıyor.