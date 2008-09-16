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Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

New York Menkul Kıymetler Borsası yeni güne düşüşle başladı. Dow Jones yüzde 1,40; Nasdaq Bileşik endeksi de yüzde 1,20 değer kaybetti.

16 Eylül 2008 03:00

New York Menkul Kıymetler Borsası yeni güne düşüşle başladı. Dow Jones yüzde 1,40; Nasdaq Bileşik endeksi de yüzde 1,20 değer kaybetti.

Dow Jones endeksi 153,39 puan değer kaybederek (yüzde 1,40) 10.764,12
puana geriledi. Nasdaq Bileşik endeksi de 26,19 puan (yüzde 1,20) azalarak
2.153,72 puan oldu.

Borsanın düşüşle açılmasında, kredi derecelendirme kuruluşlarının notunu
düşürdüğü sigorta şirketi American International Group'un (AIG) gerekli sermayeyi
bulup bulamayacağına ilişkin kaygılar etkili oldu. AIG'in hisseleri de açılışta
yüzde 63 değer kaybetti.

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