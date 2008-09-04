T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

New York borsası, büyük düşüşle kapandı

New York Wall Street Borsası'nın Dow Jones Endeksi, kapanışta yaklaşık 350 puan birden değer yitirdi

04 Eylül 2008 03:00

New York Wall Street Borsası'nın Dow Jones Endeksi, kapanışta yaklaşık 350 puan birden değer yitirdi.

 

Perakendecilerin, artan akaryakıt ve gıda fiyatları yüzünden geçen ay tüketicilerin harcamalarını azalttıklarını bildirmeleri ve ABD Çalışma Bakanlığı'nın, işsizlik sigortası için geçen hafta başvuruların bir önceki haftaya oranla 15 bin dolayında arttığını açıklaması, yatırımcıların endişelerini artırdı.

 

Bu gelişmelerden sonra Dow Jones Sanayi Endeksi, kapanışta 344,65 puan yitirerek 11,188.23 puana geriledi. Teknoloji endeksi Nasdaq da 74,69 puan yitirerek 2,259.04 puana indi

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24