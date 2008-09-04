New York borsası, büyük düşüşle kapandı

New York Wall Street Borsası'nın Dow Jones Endeksi, kapanışta yaklaşık 350 puan birden değer yitirdi.

Perakendecilerin, artan akaryakıt ve gıda fiyatları yüzünden geçen ay tüketicilerin harcamalarını azalttıklarını bildirmeleri ve ABD Çalışma Bakanlığı'nın, işsizlik sigortası için geçen hafta başvuruların bir önceki haftaya oranla 15 bin dolayında arttığını açıklaması, yatırımcıların endişelerini artırdı.

Bu gelişmelerden sonra Dow Jones Sanayi Endeksi, kapanışta 344,65 puan yitirerek 11,188.23 puana geriledi. Teknoloji endeksi Nasdaq da 74,69 puan yitirerek 2,259.04 puana indi