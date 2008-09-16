T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

New York Borsası 504 puan birden düştü

İşlem hacminde dünyanın en büyük borsası New York Wall Street'in Dow Jones Sanayi Endeksi 504 puanla 21 yılın en büyük düşüşünü gösterdi

16 Eylül 2008 03:00

İşlem hacminde dünyanın en büyük borsası New York Wall Street'in Dow Jones Sanayi Endeksi 504 puanla 21 yılın en büyük düşüşünü gösterdi.

158 yıllık yatırım barkası Lehman Brothers'ın iflas başvurusunda bulunması, 46 milyar dolar zarar eden Merill Lynch bankasını Bank of America'nın satın almaya karar vermesi, Wall Street'in sert inişine sebep oldu.

Dow Jones, 504 puan düşüşle (yüzde 4,42) 10 bin 917,51 puanda kapandı. İkinci seansta Wall Street'in 37 yıllık en ileri teknoloji firmaları göstergesi Nasdaq Bileşik Endeksi de 81,36 puan düşerek (yüzde 3,60) 2 bin 179,91 puandan kapandı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 1987'de 507 puan birden düşmüştü. Wall Street ilk seansta ise Dow Jones 300 puandan fazla değer kaybederek 11.121,88 puana indi. Nasdaq, ilk seansta yüzde 2,62 oranında düştü.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24