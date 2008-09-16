New York Borsası 504 puan birden düştü

İşlem hacminde dünyanın en büyük borsası New York Wall Street'in Dow Jones Sanayi Endeksi 504 puanla 21 yılın en büyük düşüşünü gösterdi.

158 yıllık yatırım barkası Lehman Brothers'ın iflas başvurusunda bulunması, 46 milyar dolar zarar eden Merill Lynch bankasını Bank of America'nın satın almaya karar vermesi, Wall Street'in sert inişine sebep oldu.

Dow Jones, 504 puan düşüşle (yüzde 4,42) 10 bin 917,51 puanda kapandı. İkinci seansta Wall Street'in 37 yıllık en ileri teknoloji firmaları göstergesi Nasdaq Bileşik Endeksi de 81,36 puan düşerek (yüzde 3,60) 2 bin 179,91 puandan kapandı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 1987'de 507 puan birden düşmüştü. Wall Street ilk seansta ise Dow Jones 300 puandan fazla değer kaybederek 11.121,88 puana indi. Nasdaq, ilk seansta yüzde 2,62 oranında düştü.