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Ekonomi

New York Borsası 13 yıllık şirkete satıldı

Uzmanlar 13 yıllık şirketin 221 yıllık şirketi satın almasının teknolojinin koşulları çarpıcı bir şekilde değiştirmesine bağladı

17 Ağustos 2013 13:36

Tarihi 1792'ye kadar giden New York Borsası'nın 13 yıllık Intercontinental Exchange şirketine satışı ABD sermaye piyasası otoriteleri tarafından onayladı.

ABD'nin köklü şirketi  New York Borsası (New York Stock Exchange) ABD'de sadece 13 yıl önce kurulmuş Intercontinental Exchange'e Aralık 2012'de satılmıştı. 8 milyar dolarlık satış ABD resmi yetkilileri tarafından da onaylandı.

New York Borsası'nın tarihi 1792 yılında New York'un Wall Street caddesinde 28 brokerın imzaladığı Buttonwood Anlaşması'na kadar gidiyor. Borsada elektronik devrim zamanında kurulan Intercontinental Exchange ise sadece 13 yıl önce kurulmuştu.

Uzmanlar 13 yıllık şirketin 221 yıllık şirketi satın almasının teknolojinin koşulları çarpıcı bir şekilde değiştirmesine bağladı.

New York Borsası, Avrupalı borsa şirketi Euronext ile ortak olduğu için 8 milyar dolarlık anlaşmanın Avrupa Birliği otoriteleri tarafından da onaylanması gerekecek.

Ancak Avrupa Birliği'nin bu anlaşmayı onaylaması bekleniyor. İki tarafın yöneticileri ABD'nin sermaye piyasası düzenleyicisi SEC'in anlaşmayı onaylamalarından mutluluk duyduklarını getirdi.

New York Borsası'nın yeni sahibi ICE borsanın Wall Street ve Broad Street köşesinde bulunan meşhur. İşlem tahtasına dokunulmayacağını söyledi. Ancak bu tahta teknolojik gelişmeler ve yeni düzenlemelerle sembolik bir konuma düşmüştü.

 

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