New York Belediyesi, 5. Cadde'deki Trump Tower'ın önüne dev harflerle "Siyah Canlar Kıymetlidir" yazdı

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ABD'nin New York kentinin ünlü 5. caddesinde bulunan Trump Tower'ın önüne yol boyunca sarı boya ile "Siyah Canlar Kıymetlidir" (Black Lives Matter) yazıldı.

Parlak sarı renkli harfler, ABD Başkanı Donald Trump'a ait Trump organizasyonunun merkez olarak kullandığı 5. cadde binasının önüne belediye çalışanları tarafından çizildi. Projeye New York Belediye Başkanı Bill de Blasio onay verdi.

Belediye Başkanı Blasio da bir noktada gömleğinin kollarını sıvayarak sivil haklar lideri papaz Al Sharpton ile birlikte harflerin içini boyadı.

Başkan Trump, geçen hafta Blasio'yu New York'un ünlü alışveriş caddesini "gözden düşürmekle" suçlamıştı. Blasio, Trump'ın bu sözlerine, "Başkan bizim 5. caddenin lüksünü gözden düşüreceğimizi söylemişti. Hiç bir şeyi gözden düşürdüğümüz yok. Biz 5. caddeyi özgürleştiriyoruz, onu daha yukarıya taşıyoruz" ifadeleriyle yanıt verdi. Blasio, "Siyah Canlar Kıymetlidir" mottosunun tamamen arkasında olduklarını da vurguladı.

Trump, şehir yetkilileri projeyi ilk açıkladığında sert tepki göstermişti ve "Siyah Canlar Kıymetlidir" ifadelerine "nefret sembolü" demişti. ABD lideri, aynı zamanda New York polisine "projeyi engelleyin" mesajı vermişti.

Polis, şehir yetkililerine müdahale etmedi.