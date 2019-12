New York Belediye Başkanı Türk taksisiyle dalga geçti

T24 - Karsan Murahhas Azası Jan Nahum, New York Belediye Başkanı Bloomberg'in ihalede elenen araçla ilgili "2 yıl sonra arabanın tekerleklerinin düşmesini görmek istemeyiz' dediğini belirtti.









New York'ta düzenlenen Türk Amerikan İş Forumu Gala Gecesi'ne katılan Karsan'ın Murahhas Azası Jan Nahum, New York taksi ihalesinde yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

New York Belediye Başkanı'nın Karsan'la ilgili çok güzel olmayan sözler sarf ettiğini söyleyen Nahum, ''Bloomberg, '2 yıl sonra arabanın tekerleklerinin düşmesini görmek istemeyiz' dedi. Bu Türk otomotiv endüstrisine karşı haksız bir söz. Türkiye, otomotivde bugün Avrupa'nın en önemli üretim merkezlerinden birisi, giderek yatırımlar artıyor ve büyümeye devam ediyor. Kalite ödülü üzerine kalite ödülü almış bir üretim altyapısı var'' diye konuştu.

Bloomberg'in böyle bir söz söylemesinin, Türk otomotiv endüstrisinin bilincinde olmadığını gösterdiğini kaydeden Karsan Murahhas Azası, ''Bu New York Belediye Başkanı açısından çok büyük bir talihsizlik. İyi bilgilendirilmemiş olmasından kaynaklanıyor'' dedi.



New York olmadı, sırada başka şehirler var

New York'la ilgili sürecin kendileri açısından kapandığını vurgulayan Nahum, Karsan'ın V1 modelinin çok iddialı olduğunu ve sırada bu aracı pazarlayacak pek çok şehir bulunduğunu söyledi.

Dünyada, İstanbul ve New York'un da dahil olduğu 40 büyük şehir olduğunu ifade eden Karsan Murahhas Azası, sözlerini şöyle sürdürdü :

''Taksi açısından C 40'lar olarak bilinen dünyanın 40 büyük şehrini kapsayan büyük bir pazar mevcut. Bunların hepsinin de benzer ihtiyaçları ve çözüm arayışları var. Biz hepsinde varız. Amerika'da bir çok şehir dahil, İstanbul, Güney Amerika, Rusya ve Körfez ülkelerinde bu arabayı pazarlamayı planlıyoruz. Bir de engelli aracı olarak da ayrıca çalışmaktayız. Biz ihaleyi kaybettik diye durmadık. Türkiye'deki üretim üssümüzde aracı geliştirmeye devam ediyoruz. Temmuz'un sonunda aracımızı tamamlamayı umuyoruz.''



İhale sürecine dava yolda

Öte yandan, New York taksi ihalesiyle ilgili süreci de yakından takip ettiklerini kaydeden Nahum, kendilerine ihaleyi kaybettiklerine dair resmi bir bilginin henüz gelmediğini, gelişmeleri bugüne kadar basından öğrendiklerini söyledi.

İhalede, New York eyalet denetçilerin durumu gözden geçirdiğini, onay sürecinin tamamlanmadığını belirten Nahum şöyle konuştu :

''İhale süreciyle ilgili iki farklı kanaldan dava açılacağı yönünde duyumlar alıyoruz. Bu bizim duyumlarımız. Resmi süreç de henüz tamamlanmadı. Ancak bizim bundan sonra buradaki ihaleye her hangi bir şeyimiz olamaz. Burdaki süreç bizim için bitmiştir. Sadece gelişmeleri iyi izlemeye çalışıyoruz.''

İhaleyi kaybetme nedenleriyle ilgili bir raporun bulunduğunu öğrendiklerinin de altını çizen Nahum, ''O raporu hala alamadık, ancak çeşitli kanallardan ulaşmaya çalışıyoruz'' dedi.