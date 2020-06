New York Belediye Başkanı'ndan Trump'a: New York için 'bırakın ölsün' mü diyorsun?

ABD Başkanı Donald Trump'ı New York'u yalnız bırakmakla suçlayan Belediye Başkanı Bill de Blasio, kente yeterli federal desteğin gelmediğini savundu.

New York Belediye Başkanı Blasio, ABD Başkanı Donald Trump'ı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kenti yalnız bırakmakla suçlayarak, "Dilini mi yuttun? New York'u kurtaracak mısın yoksa New York için bırakın ölsün mü diyorsun?" dedi.



De Blasio, düzenlediği basın toplantısında, Trump yönetimini sert sözlerle eleştirdi.



Trump'ın kendisinin de doğup büyüdüğü New York'u korumak için hiçbir şey yapmadığını ve kente yeterli federal desteğin gelmediğini savunan de Bilasio, "New York yardıma ihtiyaç duyduğunda sen neredesin? Dilini mi yuttun? Sayın Başkan, New York'u kurtaracak mısın yoksa New York için bırakın ölsün mü diyorsun?" ifadesini kullandı.

Trump, 18 Nisan'da Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, salgının ''pik noktasına ulaştığına dair olumlu sinyaller görmeye devam ettiklerini'' belirtirken, New York Valisi Cuomo ise bugün salgında plato dönemine girildiğini, sayıların düşmeye başladığını söylemişti.

John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 742 bin 442'e ulaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 40 bin 585'e çıktı.

New York'ta Covid-19 nedeniyle 14 bin 441 kişi hayatını kaybederken, 135 bin 527 vaka bulunuyor.