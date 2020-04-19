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Dünya

New York Belediye Başkanı'ndan Trump'a: New York için 'bırakın ölsün' mü diyorsun?

19 Nisan 2020 23:34

ABD Başkanı Donald Trump'ı New York'u yalnız bırakmakla suçlayan Belediye Başkanı Bill de Blasio, kente yeterli federal desteğin gelmediğini savundu.

John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 742 bin 442'e ulaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 40 bin 585'e çıktı. 

New York'ta Covid-19 nedeniyle 14 bin 441 kişi hayatını kaybederken, 135 bin 527 vaka bulunuyor.

 

 

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