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Dünya

New York Belediye Başkanı, meyvesini sokakta Türk esnaftan satın aldı

19 Ocak 2022 07:14

New York Belediye Başkanı Eric Adams, meyvesini sokakta Türk esnaftan satın aldı.

Adams, Twitter hesabından, sokakta meyve ve sebze tezgahı olan bir esnaftan alışveriş yaptığı görüntüyü paylaştı.

Gece geç saatlerde tezgahın açık olduğunu belirten Adams, küçük iş yerlerine destek verdiğini anlattı.

Videoda, konuşmasından Türk olduğu anlaşılan esnafın ise Adams'a selam verdikten sonra, tezgahın diğer ucundaki satıcıya Türkçe, "Belediye başkanı bu abi, biliyorsun değil mi? Brooklyn Belediye Başkanıydı, şimdi New York Belediye Başkanı." dediği duyuluyor.

AA muhabirinin ulaştığı Brooklyn'deki Türk esnaf Samet Savaşçı, "(Eric Adams) Brooklyn Belediye Başkanıyken de devamlı bizden alışveriş yapardı. O akşam da geçerken uğradı selam verdi. Sohbet ettik." dedi.

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