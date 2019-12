-New York Belediye Başkanı Bloomberg, başsağlığı diledi NEW YORK (A.A) - 24.10.2011 - New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, Van'da meydana gelen deprem felaketinden dolayı üzgün olduğunu belirterek hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Belediye Başkanı Bloomberg yaptığı yazılı açıklamada, Van'daki deprem felaketine yönelik haberlerden dolayı üzgün olduğunu belirterek, ''Düşüncelerinin ve dualarının depremden zarar görenlerle birlikte olduğunu'' dile getirdi. Bloomberg açıklamasında, Van'daki arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen New Yorklular'ın, New York Belediyesi Yardım Fonu'na, telefonla ya da belediyenin web sitesine başvurarak yardımda bulunabileceklerini bildirdi. -Boston'da yardım kampanyası başlatıldı Merkezi Boston'da bulunan ''New England Türk Amerikan Kültür Derneği''nin, Van'daki deprem felaketinde zarar görenler ve yakınları için yardım kampanyası başlattığı belirtildi. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, kampanyaya bağışta bulunmak isteyenlerin ''www.tacsne.org'' adresine başvurmaları ifade edildi. ABD'de 1964 yılında kurulan New England Türk Amerikan Kültür Derneği (TACS), Türkiye ve Türk kültürünü bölgede tanıtmak, toplum üyelerinin sorunlarına yardımcı olmak ve Türkiye'den gelen vatandaşların bölgeye uyum sağlamasına yardımcı olmak amacıyla konferans, seminer, konser, sergi gibi kültürel ve eğitici etkinlikler düzenliyor.