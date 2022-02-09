New York Belediye Başkanı Adams, peynirle eroini kıyasladı: "İkisi de bağımlı yapar"

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New York Şehri'nin yeni Belediye Başkanı Eric Adams, yaptığı alışveriş sonrasında peynirle eroini kıyasladı.

"Yemek bir uyuşturucu gibidir" diye Adams, "Hatta araştırmalara baktığınızda beynin aynı bölgesi tıpkı sizi uyuşturucu kullanmaya ittiği gibi bağımlı yapıyor" dedi.

Adams, "Yemek bağımlılık yapıcıdır. Eroine bağımlı birini al ve bir odaya koy. Ayrıca peynire bağımlı birini al başka bir odaya koydu. Sonra ellerinden bağımlı oldukları şeyi al. İkisini birbirinden ayırt edemezsiniz" dedi.

New York'un yeni Belediye Başkanı kendisini vegan olarak tanımlasa da "arada balık yediğini" itiraf etmişti. Adams, bu açıklamaları New Yorkluları daha bitki bazlı bir diyete geçmeye ikna etmeye çalışırken yaptı.

Adams, açıklamalarının hangi araştırmalara dayandığını söyleyemezken sosyal medyada birçok kişi tepki gösterdi veya alay etti.

Yazar Tom Ricks, "Ben ağır olanları seviyorum; eski parmesan ve eski gouda. Nereden yardım alabilirim?" yazdı. Bazı uzmanlar da Adams'dan böyle kıyaslamalar yapmaktan kaçınmasını istedi.