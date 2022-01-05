New York Belediye Başkanı Adams evden çalışmanın bitirilmesi gerektiğini savundu: Bu şekilde çalışma sistemi kentteki tüm sektörleri olumsuz etkiliyor

New York’un yeni Belediye Başkanı Eric Adams, kent ekonomisinin birbirine zincirleme bağlı olduğunu belirterek büyük şirketlerin çalışanlarının işyerlerine dönmemesinin kent ekonomisine büyük bir darbe vurduğunu kaydetti. Adams, "Ofislerinize geri dönün. Kentin yeniden açılması gerek. New York kentini evden yönetemezsiniz. Mali ekosistemimizi yeniden açmanın zamanı geldi. Bu şekilde çalışma sistemi dolaylı olarak kentteki tüm sektörleri olumsuz etkiliyor" dedi.

VOA Türkçe'nin haberine göre New York’un yeni Belediye Başkanı Eric Adams, yılbaşı gecesi Times Meydanı’nda düzenlenen yeni yıl etkinliğinde yemin ederek görevine başladı. Belediye Başkan Adams, ofisindeki ilk resmi çalışma gününde, başta Koronavirüs ile olmak üzere, çete savaşları ve silahlı saldırılarla etkili bir şekilde mücadele edeceğinin sinyallerini verdi. Görevinin ilk günlerinde kentin farklı bölgelerinde çeşitli etkinliklere katılan Adams, yerel ve ulusal medyada New York için hedeflerini anlattı.

Günlük vaka sayısı 90 bin

New York’ta önceki Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun salgın hastalıkla ilgili almış olduğu çeşitli tedbir ve kısıtlama kararlarını devam ettireceğini belirten Adams, başta Wall Street’in ünlü finans kuruluşları olmak üzere özel sektör kuruluşlarına işyerlerine yeniden dönme çağrısında bulundu.

New York’ta yeni yılın ilk günü vaka sayısı 90 bine ulaştı. Son bir aydır kentteki işgücünün salgın hastalıktan etkilenmesi nedeniyle kamu ve özel sektör hizmet veremez hale geldi.

"Mücadele etmek zorundayız ancak kapanarak değil açılarak"

Belediye Başkanı Adams, salgının başından beri gerekli mücadeleyi vermek için bizzat sahada olduğunu kaydederek, “Her zaman olduğu gibi güçlü bir New York olmalıyız. Mücadele etmek zorundayız ancak kapanarak değil açılarak” dedi.

Eric Adams, kentteki Koronavirüs test ve aşı sayısını ikiye katlayarak güvende olunabileceğini belirterek, “Salgınla nasıl yaşayacağımızı, nasıl mücadele edeceğimizi düşünerek yeniden şekillendirmek zorundayız. COVID-19’la mücadele için 11 trilyon dolar harcandı. Bir 11 trilyon dolarımız daha yok. Her ortaya çıkan yeni bir varyant için 11 trilyon daha harcayamayız. Şimdi açılma zamanı. Mali ekosistemimizi yeniden besleme zamanı” diye konuştu.