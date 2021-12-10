New York Başsavcısı, Trump'ı ifade için mahkemeye çağıracak

New York Başsavcısı Letita James'in, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade vermesi için, 7 Ocak'ta mahkemeye çağıracağı belirtildi.
New York Times'ın iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump başsavcının ifade verme talebini anayasal hakları kapsamında reddedebilir.
Hakkında bir soruşturma daha var
Soruşturmanın Trump'ın işi ve şirketlerine yönelik olduğu ifade edilen haberde, James'in yolsuzluk yapıldığına dair kanıt bulması durumunda Trump'a karşı dava açabileceği belirtildi.
Öte yandan Manhattan Bölge Savcılığı da Trump'a mülklerinin değerini olduğundan fazla gösterip göstermediğine ilişkin cezai soruşturma yürütüyor. (AA)