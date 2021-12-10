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Dünya

New York Başsavcısı, Trump'ı ifade için mahkemeye çağıracak

Trump başsavcının ifade verme talebini anayasal hakları kapsamında reddedebilir

10 Aralık 2021 00:20

New York Başsavcısı Letita James'in, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade vermesi için, 7 Ocak'ta mahkemeye çağıracağı belirtildi.

New York Times'ın iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump başsavcının ifade verme talebini anayasal hakları kapsamında reddedebilir.

Hakkında bir soruşturma daha var

Soruşturmanın Trump'ın işi ve şirketlerine yönelik olduğu ifade edilen haberde, James'in yolsuzluk yapıldığına dair kanıt bulması durumunda Trump'a karşı dava açabileceği belirtildi.

Öte yandan Manhattan Bölge Savcılığı da Trump'a mülklerinin değerini olduğundan fazla gösterip göstermediğine ilişkin cezai soruşturma yürütüyor. (AA)

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