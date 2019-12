-NEW YORK ANIT KORUMA KOMİSYONUNUN "CAMİ" KARARI NEW YORK (A.A) - 03.08.2010 - New York Anıt Koruma Komisyonunun aldığı bir karar, 11 Eylül saldırısının düzenlendiği ve "Sıfır Noktası" olarak anılan bölge yakınında cami inşa edilmesine yönelik engelleri kaldırdı. Caminin yapılacağı yerdeki 152 yıllık binanın tarihi bir değeri olması için gerekli kriterleri karşılamadığını belirleyen komisyonun 9 üyesi oybirliğiyle aldığı kararla, binaya koruma statüsü verilmesini reddetti. Böylece, binanın yıkılmasının ardından alanda, içinde cami de bulunacak bir İslami kültür merkezinin yapılması önünde engel kalmadı. Çeşitli çevrelerin camiye karşı çıkmalarına karşın, Belediye Başkanı Michael Bloomberg desteğini açıklamıştı. Muhalifler, "Sıfır Noktası"na bu kadar yakın bir yerde cami inşa etmenin, 11 Eylül kurbanlarının hatırasına hakaret olduğunu ileri sürüyorlar. Projenin destekçileri, "Cordoba Evi" adı verilen merkezin Dünya Ticaret Merkezi'nin gökdelenlerine yönelik 3 bin kişinin öldüğü saldırılardan beri New York'un Müslüman toplumunun karşı karşıya kaldığı olumsuz tutum ve görüşleri aşmaya yardımcı olacağını savunuyorlar. Cami inşaatı, New York Belediye Meclisi tarafından Mayısta onaylanmıştı.