New Orleans’tan tarihi fark

Nba'de play-off mücadelesi devam ediyor. Batı konferansı'nda Utah Jazz'i 4-1 ile geçen Los Angeles Lakers tur atlayan ilk takım olurken, deplasmanda New Orleans Hornets'i 58 sayıyla mağlup eden Denver Nuggets ise Nba play-off tarihinin en farklı galibiyet rekorunu egale etti. Atlanta Hawks'ın Miami Heat'i yendiği maçta ise Zaza Pachulia gecenin kahramanı oldu.



Batı konferansı'nda tur atlayan ilk takım Los Angeles Lakers oldu. Beşinci maçta sahasında Utah Jazz'i 107 - 96 yenen Lakers, ikinci turda Houston - Portland serisinden gelecek takımı beklemeye başladı. Lakers adına Kobe Bryant'in 31, Lamar Odom'un 26 sayı - 15 ribaund ürettiği maçta, Utah forması giyen milli basketbolcumuz Mehmet Okur, sakatlığına rağmen 30 dakika sahada kaldı ve 8 sayı - 8 ribaund ile mücadele etti. Utah'ın en skorer ismiyse kenardan gelerek 16 sayı kaydeden Paul Milsapp oldu.



Lakers'ın tur atladığı gecenin en ilginç sonucu New Orleans'tan geldi. 2 - 1 devam eden seride Denver Nuggets, deplasmanda New Orleans Hornets'i 121 - 63 yenerken, Nba play-off tarihinin en farklı galibiyet rekorunu egale etti. Denver'da üç çeyrek oyunda kalan Carmelo Anthony 26 sayıyla maçın en skoreri olurken, Chauncey Billups 17 sayı - 8 asist üretti. New Orleans'ta All - Star oyun kurucu Chris Paul 4 sayı - 6 asistle oynarken,, 14 sayı kaydeden Davıd West, Hornets'in en skoreriydi. 3 - 1 denver'ın üstünlüğüyle devam eden serinin beşinci maçı, Çarşamba gecesi denver'da oynanacak.



Doğu konferansı'nda oynanan tek maçta Atlanta Hawks, deplasmanda Miami Heat'i 81 - 71 yenerek seride durumu 2 - 2'ye getirdi. Atlanta adına gecenin kahramanı kenardan gelerek 12 sayı - 18 ribaundla oynayan Zaza Pachulia oldu. Hawks'ta Mike Bibby 15, Joe Johnson da 14 sayıyla mücadele etti. Maç boyunca kullandığı 26 şutta yalnızca 9 isabet bulan Miamili Dwyane Wade ise 22 sayıyla oynamasına karşın mağlubiyete engel olamadı.