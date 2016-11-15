New Orleans Pelicans kötü gidişi durdurdu: 106-105

New Orleans Pelicans evinde konuk ettiği Boston Celtics karşısında son saniyeleri nefesleri kesen maçı 106-105 kazandı.
Maça iyi başlayan Pelicans, ilk çeyrekle birlikte skorda üstünlüğü eline tutarken, son çeyrekte Celtics’in yaptığı dönüş karşısında oldukça zor anlar yaşadı.
Bitime 7 saniye kala Isaiah Thomas attığı basketle skoru 105-105’e getirirken, 2 saniye kala çizgiye giden Tim Frazier 1-2 isabet buldu ve maçı takımını getirdi.
Pelicans‘ta Anthony Davis 25 sayı-16 ribaunt-4 top çalma-2 blok-7 top kaybı yaparken, Tim Frazier 10 sayı-6 asist-3 ribaunt, benchten gelen Langston Galloway 21 sayı-3 asist ve Terrence Jones 15 sayı-10 ribaunt yaptı.
Ömer Aşık 12 dakika süre alırken, 2-2 şut isabetiyle oynadı ve 4 sayı-4 ribaunt yaptı.
Celtics‘te Isaiah Thomas 37 sayı-7 asist-3 ribaunt yaparken, Avery Bradley 19 sayı-10 ribaunt, Marcus Smart 15 sayı-3 asist-6 ribaunt ve Amir Johnson 9 sayı-5 ribaunt-4 asist yaptı.
NBA'ne günün sonuçları
Indiana Pacers 88 - Orlando Magic 69
Detroit Pistons 104 - Oklahoma City Thunder 88
New York Knicks 93 - Dallas Mavericks 77
Houston Rockets 115 - Philadelphia 76ers 88
New Orleans Pelicans 106 - Boston Celtics 105
San Antonio Spurs 94 - Miami Heat 90
Utah Jazz 96 - Memphis Grizzlies 102
Clippers 127 - Brooklyn Nets 95.